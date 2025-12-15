Реклама

13:34, 15 декабря 2025Путешествия

Названа одна из версий пропажи туристов в Пермском крае

Пропавшие на горе Ослянка туристы могли переждать непогоду в заброшенной деревне
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

Названа одна из версий пропажи туристов на горе Ослянка в Пермском крае — они могли переждать непогоду в заброшенной деревне. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Согласно источнику, путешественники могли укрыться в одном из домов деревни Большая Ослянка, где остались здания с неповрежденными крышами. Также предполагается, что пропавшие перестали выходить на связь, когда застряли в незамерзшем болоте.

В настоящее время к нему выдвинулись спасатели. Всего в поисковых работах задействованы 70 человек, а также специалисты МЧС и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Из-за сложного рельефа они работают на снегоходах. Сообщается, что поиски осложняются плохой видимостью.

О пропаже туристов в Пермском крае стало известно 14 декабря. Путешественники отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и через какое-то время перестали выходить на связь. 15 декабря спасатели поймали сигнал их мобильных телефонов.

