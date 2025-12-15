Реклама

16:32, 15 декабря 2025Забота о себе

Названо оптимальное количество красной икры в день

Диетолог Кованова назвала допустимой нормой три ложки красной икры в день
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, какое количество красной икры допустимо съесть за один день. Советы специалистки приводит aif.ru.

Кованова подчеркнула, что красная икра является хорошим источником полезных жиров, необходимых для здоровья волос и кожи. Кроме того, в ней содержатся витамины и минералы, поддерживающие работу иммунитета.

Тем не менее диетолог предупредила, что избыток красной икры вызывает проблемы с пищеварением даже у абсолютно здоровых людей. Оптимальной нормой она назвала потребление не более трех столовых ложек икры в день.

Ранее исследователь долголетия Дэн Буэттнер заявил, что на завтрак ест суп, и именно это позволяет ему оставаться здоровым. Эксперт уточнил, что подсмотрел рецепт блюда у долгожителей, живущих в Италии.

