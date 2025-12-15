Названы идеальные позы для более глубокого проникновения в сексе

Сексотерапевт Шеннон Чавес назвала идеальные позы для глубокого проникновения. Ее цитирует Men's Health.

Чавес подчеркнула, что глубокое проникновение помогает укрепить эмоциональную связь, но помимо этого позволяет доставить больше удовольствия женщине. Она уточнила, что это происходит за счет дополнительной стимуляции клитора, точки G и нервных окончаний шейки матки.

Наиболее подходящими вариантами для такого секса Чавес назвала всевозможные вариации позы «наездница». Также она отметила, что проникновение будет глубже, если, находясь в позиции «догги-стайл», партнерша ляжет грудью на кровать, при этом удерживая бедра приподнятыми.

Сексотерапевт также посоветовала позу «морская раковина». Чтобы принять ее, женщине следует лечь на спину, поднять ноги вверх, максимально увести их за голову и скрестить лодыжки. «В этом положении ноги партнерши широко раздвинуты, что придает движению гораздо большую глубину. Кроме того, из этого положения активно стимулируется клитор», — заявила Чавес.

Ранее сексолог Ольга Василенко заявила, что точки G не существует. По ее словам, на самом деле при стимуляции этой точки происходит давление на клитор с внутренней стороны.