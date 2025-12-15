Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 15 декабря 2025Путешествия

Названы любимые места иностранцев в России

Популярными направлениями у иностранцев в России стали Дальний Восток и Байкал
Алина Черненко

Фото: Tilpunov Mikhail / Shutterstock / Fotodom

Россия перестала быть «страной двух столиц» для иностранных туристов — они стали осваивать почти всю ее территорию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин отметил, что, если до пандемии около 90 процентов зарубежных гостей ограничивались посещением Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Он также назвал любимые места иностранцев в России.

Материалы по теме:
Россияне устремились в захватывающие пешие прогулки по Арктике. Что они в них находят?
Россияне устремились в захватывающие пешие прогулки по Арктике.Что они в них находят?
27 июля 2024
Горящие горы, поющие пески и розовое озеро. Где в России увидеть самые необычные природные явления?
Горящие горы, поющие пески и розовое озеро.Где в России увидеть самые необычные природные явления?
30 ноября 2025

Так, в список популярных направлений для путешествий вошли Дальний Восток, Байкал, Казань и Мурманск. Кроме того, растет востребованность комбинированных туров — когда за одну поездку туристы посещают несколько городов.

По словам Мусихина, гостям из Турции интересны маршруты по Русскому Северу, из Аргентины поступил запрос на тур по Транссибирской магистрали, а японские туристы активно открывали для себя Екатеринбург. «Подобные запросы, которые раньше казались экзотикой, теперь становятся реальностью», — добавил гендиректор «Интуриста».

Ранее популярный турецкий блогер Юсуфджан Каракоч снял серию ярких видео о Пермском крае и вызвал бурную реакцию в соцсетях. Его ролики были посвящены красотам Урала — видам с горы Ветлан, путешествиям по Усьве и Вишере, а также Усвинским столбам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Берлине

    Появилась инструкция для прокачки чувства юмора

    Раскрыты подробности о напавшем с ножом в российской школе на учительницу подростке

    Миру спрогнозировали рекордное подорожание цветного металла

    Зеленский назвал дипломатические рычаги Украины

    Стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы

    Подчиненные Кадырова пришли к написавшей ему в прямой эфир чеченке

    Стало известно о планах россиян на путешествия в новогодние праздники

    Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат об одном действии

    Российские разработчики оценили стоимость уничтоженного вооружения ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok