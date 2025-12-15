Названы неприятные последствия ходьбы с телефоном в руках

Психолог Бродбент: Из-за прогулки с телефоном в руках ухудшается самочувствие

Психолог Элизабет Бродбент и профессор Уэйн Джианг предупредили, что ходьба с телефоном в руках представляет опасность как для физического, так и для ментального здоровья. Неприятные последствия этой привычки они назвали изданию Infobae.

Джианг утверждает, что такая привычка приводит к проблемам с осанкой, напряжению в мышцах шеи и верхней части спины, а также изменению походки. Люди, опустившие голову в телефон, перестают воспринимать окружающую обстановку, из-за чего повышается риск несчастных случаев, пояснил он.

В свою очередь, Бродбент добавила, что после прогулки на свежем воздухе самочувствие обычно улучшается, но у людей, которые на улице используют мобильный телефон, напротив, оно ухудшается. «Вместо того чтобы чувствовать себя более позитивно, они чувствуют себя менее воодушевленными, менее счастливыми, менее расслабленными», — отметила специалист.

