10:56, 15 декабря 2025Россия

Несколько детей отравились в бассейне российского города

Mash: Четверо детей отравились в бассейне в Башкирии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Несколько детей отравились в бассейне в городе Янаул в Башкирии. Об этом сообщает Mash Batash в Telegram.

По данным канала, четверо пловцов в возрасте от семи до восьми лет почувствовали себя плохо во время тренировки в российской спортивной школе. С отравлением хлоркой их увезли в больницу на скорой.

По факту произошедшего прокуратура инициировала проведение проверки. Сообщается, что самочувствие детей улучшилось, они идут на поправку.

Ранее сообщалось, что в Якутии 13 детей отравились парами хлора в бассейне. Причины произошедшего озвучены не были.

