14:01, 15 декабря 2025Мир

Орбан анонсировал неделю переговоров фразой «пристегните ремни»

Орбан заявил, что предстоящая неделя переговоров по Украине будет тяжелой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Венгрия готовится к предстоящему заседанию Европейского совета в Брюсселе, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие действия Евросоюза по Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в соцсети X.

«Определяющим событием этой недели станет заседание Европейского совета в Брюсселе. Мы тоже готовимся к нему. (...) Пристегните ремни. Это будет тяжелая неделя», — написал он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не поддержит конфискацию замороженных российских активов, не будет поставлять деньги и оружие Киеву и не станет участвовать в предоставлении Евросоюзом кредитов, направленных на финансирование войны. Вместо этого венгерский премьер призвал европейских политиков поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны Европейского союза столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия замороженных в Европе российских активов для предоставления кредита Украине.

