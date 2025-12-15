Орбан раскрыл планы Европы по расширению конфликта

Орбан: Европа хочет расширить конфликт, конфисковав российские активы

Европа хочет расширить украинский конфликт и распространить его на экономическую сферу, конфисковав замороженные российские активы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Европа хочет продолжить войну и даже расширить ее», — написал политик.

Орбан подчеркнул, что Евросоюз (ЕС) стремится продолжать конфликт на российско-украинском фронте и «распространить войну на экономическую периферию», конфисковав российские активы. По его словам, это решение «равносильно открытому объявлению войны» и вызовет ответные меры со стороны России.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что страны ЕС столкнулись со сложностями при обсуждении изъятия российских активов для предоставления кредита Украине.