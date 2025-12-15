Отражение массированной атаки ВСУ по российскому региону попало на видео

Момент уничтожения дронов ВСУ над Ростовской областью попал на видео

Момент уничтожения дронов ВСУ над Ростовской областью попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

В ночь на 15 декабря регион подвергся массированной атаке беспилотников.

На представленной записи слышно звуки взрывов. Запись была сделана в Ростове-на-Дону, отмечает канал. Изображение на видео размыто — вероятно, это сделано для того, чтобы не оказывать содействие противнику.

После ночной атаки в Железнодорожной районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. По словам мэра города Александра Скрябина, режим ЧС затрагивает границы района, где нанесен ущерб после падения обломков украинского дрона.