12:37, 15 декабря 2025Россия

Отражение массированной атаки ВСУ по российскому региону попало на видео

Момент уничтожения дронов ВСУ над Ростовской областью попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Момент уничтожения дронов ВСУ над Ростовской областью попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

В ночь на 15 декабря регион подвергся массированной атаке беспилотников.

На представленной записи слышно звуки взрывов. Запись была сделана в Ростове-на-Дону, отмечает канал. Изображение на видео размыто — вероятно, это сделано для того, чтобы не оказывать содействие противнику.

После ночной атаки в Железнодорожной районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. По словам мэра города Александра Скрябина, режим ЧС затрагивает границы района, где нанесен ущерб после падения обломков украинского дрона.

