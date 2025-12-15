Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

Дизайнер Кузнецова посоветовала отказаться от мелкого новогоднего декора

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, от какого новогоднего декора лучше отказаться из-за того, что он может быть опасен для здоровья. Несколько советов людям, которые планируют украшать дом или квартиру, она дала в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего Кузнецова посоветовала россиянам отказаться от мелкого и хрупкого декора. «Маленькие стеклянные шарики и фигурки, которые легко разбиваются, могут стать причиной травм. Отдайте предпочтение изделиям из современных прочных полимерных материалов или того лучше — деревянным украшениям», — посоветовала специалистка. Она добавила, что мелкие и хрупкие игрушки и украшения особенно опасны для детей и домашних животных.

Кузнецова также порекомендовала внимательно проверить качество новогоднего декора, который используется уже много лет, прежде чем украшать им жилье. По ее словам, в некоторых случаях он тоже может представлять опасность. Например, гирлянды с некачественной, испорченной изоляцией могут стать причиной короткого замыкания.

Дизайнер добавила, что перед покупкой декора или искусственных елей важно проверить, есть ли у них подтверждающие качество сертификаты. Кузнецова объяснила, что у многих товаров, которые продаются на развалах или маркетплейсах, их нет. По словам специалистки, товары без сертификата качества могут выделять токсичные пары и легко воспламеняться.

