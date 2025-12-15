Реклама

17:48, 15 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Планирующим украшать квартиру перед Новым годом россиянам дали несколько советов

Дизайнер Кузнецова посоветовала отказаться от мелкого новогоднего декора
Наталья Обрядина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, от какого новогоднего декора лучше отказаться из-за того, что он может быть опасен для здоровья. Несколько советов людям, которые планируют украшать дом или квартиру, она дала в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего Кузнецова посоветовала россиянам отказаться от мелкого и хрупкого декора. «Маленькие стеклянные шарики и фигурки, которые легко разбиваются, могут стать причиной травм. Отдайте предпочтение изделиям из современных прочных полимерных материалов или того лучше — деревянным украшениям», — посоветовала специалистка. Она добавила, что мелкие и хрупкие игрушки и украшения особенно опасны для детей и домашних животных.

Кузнецова также порекомендовала внимательно проверить качество новогоднего декора, который используется уже много лет, прежде чем украшать им жилье. По ее словам, в некоторых случаях он тоже может представлять опасность. Например, гирлянды с некачественной, испорченной изоляцией могут стать причиной короткого замыкания.

Дизайнер добавила, что перед покупкой декора или искусственных елей важно проверить, есть ли у них подтверждающие качество сертификаты. Кузнецова объяснила, что у многих товаров, которые продаются на развалах или маркетплейсах, их нет. По словам специалистки, товары без сертификата качества могут выделять токсичные пары и легко воспламеняться.

Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Никиткина напомнила россиянам об опасности петард. Неправильное использование петард, хлопушек и бенгальских огней может привести к опасным для здоровья последствиям, рассказала она.

