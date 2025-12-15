Реклама

08:27, 15 декабря 2025Силовые структуры

Полицейский застрелил россиянина в рехабе

Под Тулой полицейский застрелил вооруженного ножом мужчину в рехабе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В деревне Нижнее Елькино Тульской области полицейский выстрелил в мужчину, попытавшегося напасть на него с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Вечером 14 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, один из которых ранил второго. На место прибыли полицейские, однако буйный житель на требование остановиться направился с ножом на правоохранителя. Предупредительные выстрелы мужчина проигнорировал. В результате ранения он не выжил. Пострадавший от его рук был госпитализирован.

Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства.

По данным Telegram-канала Myslo.ru, все это произошло в реабилитационном центре для лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области привязавший к машине девушку россиянин получил пожизненный срок.

