Помогающие участникам СВО активисты рассказали Белоусову о проблемных вопросах

Белоусов провел встречу с помогающими участникам СВО активистами ОНФ

Глава Минобороны Андрей Белоусов провел встречу с помогающими участникам СВО представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Активисты рассказали министру о гуманитарных миссиях, которые помогают бойцам и их семьям, а также озвучили проблемные вопросы, отметив, что для их решения необходима поддержка оборонного ведомства.

«Вы находитесь на земле, взаимодействуете с нашими ребятами, которые находятся на линии боевого соприкосновения или рядом с этой линией в зоне боевых действий. Для меня бесценна информация о том, что происходит, вашими глазами, потому что вы чувствуете это по-своему», — сказал Белоусов.

Ранее военкор Дмитрий Стешин сообщил, что работающие с Вооруженными силами России журналисты обсудили с Андреем Белоусовым «самый болезненный» вопрос. При этом он не уточнил, какую конкретно тему обсуждения он и его коллеги считают самой болезненной для российских войск.