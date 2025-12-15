Реклама

02:44, 15 декабря 2025

Посол оценила угрозу лихорадки для туристов на Шри-Ланке


Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лихорадки чикунгунья и денге не представляют угрозы для российских туристов, врачи умеют бороться с данными заболеваниями. Об этом заявила посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера в беседе с ТАСС.

«Наши врачи успешно справляются с этой болезнью, с обеими — вирусом чикунгунья и лихорадкой денге (...) Я думаю, это вообще не должно вызывать беспокойства», — оценила угрозу Гунасекера.

Посол отметила, что за год регистрируется не более 500 случаев указанных заболеваний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что на новогодние праздники в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом.

