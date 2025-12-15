Пост в соцсетях стоил россиянке свободы

В Подмосковье суд арестовал женщину за пост с оправданием терроризма

В Подмосковье суд арестовал женщину за пост с оправданием терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

Она будет под стражей два месяца. Женщина проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, арестованная добавила в свои социальные сети пост, в котором были признаки пропаганды и оправдания террористических организаций.

Ранее в Орловской области местный житель получил 3,5 года колонии за публикации в своем Telegram-канале.