Силовые структуры
15:44, 15 декабря 2025Силовые структуры

Пост в соцсетях стоил россиянке свободы

В Подмосковье суд арестовал женщину за пост с оправданием терроризма
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Rasstock / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье суд арестовал женщину за пост с оправданием терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

Она будет под стражей два месяца. Женщина проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, арестованная добавила в свои социальные сети пост, в котором были признаки пропаганды и оправдания террористических организаций.

Ранее в Орловской области местный житель получил 3,5 года колонии за публикации в своем Telegram-канале.

