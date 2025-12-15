Реклама

Россия
15:48, 15 декабря 2025Россия

Появились подробности о состоянии российской учительницы после нападения в школе

В Петербурге учительницу после резни в школе прооперировали, она на ИВЛ
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 29-летнюю учительницу математики после нападения ученика с ножом в школе № 191 в Красногвардейском районе прооперировали в Александровской больнице. Сейчас россиянка находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), такие подробности о состоянии женщины появились у 78.ru.

Как выяснило издание, раненую учительницу в скором времени запланировали перевести в обычную палату. Родственникам пока не разрешили ее навещать.

Директор школы заверила, что никакого конфликта между учителем и подростком не было.

В понедельник, 15 декабря, девятиклассник напал на педагога с ножом из-за плохой оценки. Женщина получила ранения в спину, юноша также пытался нанести себе увечья. Его госпитализировали.

После нападения на учительницу других учащихся собрали в спортивном зале. Таким образом их изолировали от подростка с ножом.

