18:00, 15 декабря 2025

Пожилой мужчина выплюнул залетевший ему в рот лист и получил штраф на 26 тысяч рублей

В Великобритании мужчину крупно оштрафовали из-за листа, залетевшего ему в рот
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @Jane Marsh Fitzpatrick

В городе Скегнесс, Великобритания, 86-летнего мужчину оштрафовали за то, что он плюнул на улице. Об этом пишет Daily Mail.

Рой Марш рассказал, что тот день был ветреным. Он прогуливался по прибрежному городку и остановился отдохнуть у тростника. Вдруг порыв ветра сорвал лист, и он залетел в рот пожилому мужчине. Тот откашлялся и выплюнул лист. Рядом с ним тут же появились двое сотрудников муниципальных служб.

Они заявили, что видели, как Марш плюнул на землю, поэтому теперь он обязан заплатить штраф — 250 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей). Марш пытался им объяснить, что произошло, но его не слушали. Благодаря апелляции ему удалось уменьшить сумму штрафа лишь до 150 фунтов стерлингов (15,5 тысячи рублей). Столько он и заплатил.

Жена Марша призналась, что его очень расстроил этот инцидент. «Сколько вы знаете 86-летних, которые ходят и плюют? Это грязная привычка, — отметила она. — С тех пор мы наблюдали, как эти офицеры обращаются ко многим пожилым людям. Будто те хулиганы». Его дочь обвинила муниципальные службы в необоснованном терроре пожилых людей.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона столкнулась с неожиданными последствиями после того, как вылила остатки кофе на улице перед посадкой на автобус. К женщине незамедлительно подошли трое полицейских и выписали штраф в размере 150 фунтов стерлингов.

    Обсудить
