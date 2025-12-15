Реклама

Мир
02:13, 15 декабря 2025Мир

Президент Финляндии заявил о критическом моменте мирных переговоров по Украине

Стубб: Мы находимся в критическом моменте мирных переговоров по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мы находимся в критическом моменте мирных переговоров по Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. Его слова приводит издание Õhtuleht.

«Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года. И, конечно, сейчас мы активно работаем над тремя документами», — отметил глава государства.

Первый — это рамочный документ 20-пунктового мирного плана. Второй — гарантии безопасности для Украины. А третий — восстановление Украины, подчеркнул он.

«Таким образом, мы сейчас изучаем детали вместе с американцами, европейцами и украинцами», — заключил Стубб.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.

