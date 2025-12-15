Прокуратура занялась депутатом из-за зиги в гардеробе

Bild: В ФРГ предъявили обвинение депутату бундестага за нацистское приветствие

Прокуратура ФРГ предъявила обвинение депутату бундестага за использование нацистского приветствия. Об этом пишет газета Bild.

В июне 2023 года член партии «Альтернатива для Германии» Матиас Моосдорф из Саксонии в гардеробе немецкого парламента якобы поприветствовал своего однопартийца щелчком каблуков и характерным жестом. Следователи утверждают, что Моосдорф заведомо знал, что другим коллегам было слышно и видно, как он поздоровался. В связи с инцидентом с парламентария сняли депутатский иммунитет.

В ноябре в немецком городе Ханау заметили красные свастики, предположительно нарисованные человеческой кровью. Личность преступника и мотив преступления власти не установили.

Ранее выяснилось, что немецкие школьники стали массово рисовать свастику на стенах, партах и стульях. Студенческие советы ряда федеральных земель на востоке Германии заявили, что свастики и нацистские приветствия — это «уже не маргинальное явление».