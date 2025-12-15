«Радиостанция Судного дня» передала три загадочных слова

Радиостанция УВБ-76 передала шифровки со словами «лазомиг» и «линцокрин»

Радиостанция УВБ-76 передала три загадочных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первая передача так называемой радиостанции Судного дня вышла в 13:02 по московскому времени и содержала слово «входошунт». Второе сообщение было передано в 14:40 минут. В нем фигурировало слово «линцокрин». Затем вещание прекратилось на несколько часов и продолжилось лишь в 18:31 шифровкой со словом «лазомиг».

НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779

НЖТИ 85000 ЛИНЦОКРИН 1089 3317

НЖТИ 08895 ЛАЗОМИГ 5528 6989

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.