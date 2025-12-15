Россиянин Демин стал самым результативным игроком «Бруклина» в матче НБА

Егор Демин стал самым результативным игроком «Бруклина» в матче НБА с «Милуоки»

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин стал самым результативным игроком своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) против «Милуоки Бакс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин набрал 17 очков и помог своей команде одержать разгромную победу — 127:82. Демин также сделал три подбора и три передачи. Точность его бросков с игры составила 75 процентов.

Бруклин одержал седьмую победу в 25 матчах регулярного чемпионата НБА. Команда находится на 13-м месте в Восточной конференции.

26 июня Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.