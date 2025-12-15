Реклама

13:17, 15 декабря 2025Силовые структуры

Российские полицейские крышевали подпольное казино за криптовалюту

В Красноярске осудили двух полицейских, покрывавших подпольное казино
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске осудили двух полицейских, покрывавших подпольное казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Они признаны виновными по статьям 286 («Превышение должностных полномочий»), 290 («Получение взятки в крупном размере»), 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления») УК РФ.

Как установил суд, начальник ОЭБиПК МУ МВД России, занимавший в 2019 году должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам, обеспечил знакомому доступ в полицейское хранилище и передал ему в пользование 32 игровых автомата, а также два покерных стола для проведения незаконных азартных игр.

Кроме этого, в 2020 и 2023 годах он получил от этого же знакомого взятки в размере 45 тысяч рублей за покровительство незаконной игорной деятельности. В 2023 году полицейский обратился к своему руководителю с просьбой за денежное вознаграждение не проводить оперативно-разыскные мероприятия в отношении своего приятеля. За это он получил взятку в криптовалюте в размере 338 тысяч рублей.

Суд приговорил их к срокам от 5,5 до 7 лет лишения свободы, а также штрафу в размере от 115 тысяч до 338 тысяч рублей.

