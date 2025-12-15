Российские следователи рассказали о причинах исчезновения спасенной группы туристов

У спасенных в Пермском крае туристов сломался снегоход и кончилось топливо

Российские следователи рассказали о причинах пропажи группы туристов на снегоходах в Пермском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Звезда».

По данным следствия, у туристов сломалось одно из транспортных средств и закончилось топливо. Они были вынуждены развести костер и всю ночь провести у костра, чтобы не замерзнуть. 14 декабря группа отправилась кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и через какое-то время перестала выходить на связь.

Спустя сутки в этих же местах исчезла еще одна группа туристов. Позже всех туристов нашли и они благополучно прибыли в лагерь.

