15:12, 15 декабря 2025Путешествия

Еще одна группа туристов пропала в Пермском крае

Shot: В горах Пермского края пропала еще одна группа россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В горах Пермского края пропала еще одна группа российских туристов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, шесть человек 13 декабря — как и первая группа пропавших туристов — выехали к горе Овсянка с базы «Ослянка House». Среди них пятеро мужчин и одна женщина. На связь они не выходят уже сутки.

Сообщается, что путешественники отправились к горе на нескольких снегоходах с санями-волокушами, в которых лежал запас продуктов. Хозяин гостиницы сообщил, что они обещали вернуться 14 декабря, однако предупредили, что могут и задержаться. Начались поиски пропавших.

14 декабря стало известно, что группа из 13 россиян на снегоходах пропала на горе Ослянка в Пермском крае. 15 декабря спасатели поймали сигнал их мобильных телефонов, также предполагается, что у них могло кончиться топливо. Поиски продолжаются.

