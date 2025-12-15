Реклама

14:27, 15 декабря 2025Путешествия

У пропавших в Пермском крае туристов на снегоходах могло закончиться топливо

Shot: У пропавших на горе Ослянка туристов могло закончиться топливо
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: AnnaTamila / Shutterstock / Fotodom

У пропавших в Пермском крае туристов на снегоходах могло закончиться топливо. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что волонтеры выдвинулись в сторону охотничьего хозяйства «Ослянское», где проверят дом охотника и рыбака. Сигналы телефонов пропавшей на горе Ослянка группы из 13 человек зафиксировали в районе реки Сухой. Предположив, что путешественники могли продолжить путь от нее, активисты направились в сторону заброшенной деревни Большая Ослянка. Сообщается, что туристы часто разбивают в этой точке лагеря.

Также появилась информация, что группа не была зарегистрирована в МЧС. В поисках участвуют более 100 человек, из них 25 — волонтеры на снегоходах.

О пропаже туристов в Пермском крае стало известно 14 декабря. Путешественники отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и через какое-то время перестали выходить на связь. 15 декабря спасатели поймали сигнал их мобильных телефонов.

