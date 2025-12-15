Российский маркетплейс решил запустить сервис такси с нового года

Wildberries запустит в 2026 году сервис такси в России, ведется набор водителей

Российский маркетплейс Wildberries решил с нового 2026 года запустить сервис такси в России. Компания уже разработала приложение для пассажиров, до конца текущего года ведется набор водителей в рамках партнерской программы курьеров, такие данные приводит «Известия» со ссылкой на источники, осведомленные с планами организации.

По словам представителя компании, в настоящее время ведется тестирование собственного сервиса в Белоруссии и Узбекистане, но планы оказания услуг пассажирских перевозок в РФ он комментировать не стал.