Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:41, 15 декабря 2025Ценности

Российский модный бренд выпустил сумки для жвачек

Российский модный бренд Boja выпустил мини-сумки для жвачек
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @boja.brand

Российский бренд Boja выпустил сумки для жвачек. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

Чехол для жевательной резинки позиционируется как необычный стильный аксессуар и новый тренд в моде. Кроме того, он украшен кастомным обвесом в виде сшитой вручную первой буквы имени покупателя и брелка с его любимым словом.

Согласно информации на сайте компании, мини-сумка выпущена в ограниченном количестве и стоит 2490 рублей.

Ранее сообщалось, что итальянский люксовый бренд Moschino представил необычную сумку за сотни тысяч рублей. Модный дом предложил к покупке клатч в виде спагетти с помидорами и кожаными листами базилика. Стоимость аксессуара составляет примерно 250 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток напал на учительницу в школе Петербурга. Она отвернулась от ученика и получила три удара ножом в спину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Россиянам назвали способ выплатить ипотеку за чужой счет

    В петербургской школе раскрыли обстановку после нападения ученика с ножом на учителя

    В МИД России выразили политическую поддержку Венесуэле

    Эксперт по группе Дятлова указал на сложность в поиске пропавших на горе в России туристов

    В России отреагировали на позицию Зеленского по членству Украины в НАТО

    Борющийся с раком телеведущий призвал не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

    Возле университета МВД задержали россиянина с самодельным взрывным устройством

    ПСЖ стер Сафонова с командного фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok