Российский модный бренд выпустил сумки для жвачек

Российский модный бренд Boja выпустил мини-сумки для жвачек

Российский бренд Boja выпустил сумки для жвачек. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

Чехол для жевательной резинки позиционируется как необычный стильный аксессуар и новый тренд в моде. Кроме того, он украшен кастомным обвесом в виде сшитой вручную первой буквы имени покупателя и брелка с его любимым словом.

Согласно информации на сайте компании, мини-сумка выпущена в ограниченном количестве и стоит 2490 рублей.

Ранее сообщалось, что итальянский люксовый бренд Moschino представил необычную сумку за сотни тысяч рублей. Модный дом предложил к покупке клатч в виде спагетти с помидорами и кожаными листами базилика. Стоимость аксессуара составляет примерно 250 тысяч рублей.