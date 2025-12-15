Семья баскетболистов избила судью на отборочном этапе Кубка России в Сочи

На матче отборочного этапа Кубка России по баскетболу 3 на 3 с участием команды «Россети» в Сочи был избит главный судья Никита Скавинский. Об этом сообщает Kub Mash.

Инцидент произошел после поражения «Россетей», за которые выступают Сергей Творжинский и его сыновья. Конфликт спровоцировала супруга Творжинского-старшего, которая начала предъявлять претензии рефери. После этого к конфликту подключились остальные члены семьи. «Скавинского, с его слов, уронили на землю и пнули. У него сотрясение, ушибы и перелом костей носа», — говорится в сообщении.

Скавинский зафиксировал побои, написал заявление в полицию, но пока не получил ответ от правоохранителей. Сергей Творжинский отказался комментировать произошедшее.

Ранее главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин рассказал о нападении на него в результате дорожного конфликта.​ Нападавший начал выламывать дверь автомобиля Заикина и угрожать расправой. Когда тренер вышел из машины, его избили до потери сознания.​