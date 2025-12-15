Реклама

00:07, 15 декабря 2025Спорт

Шведский лыжник оценил дебют россиянина Коростелева на Кубке мира

Швед Берглунд назвал россиянина Коростелева действительно хорошим лыжником
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Шведский лыжник Густаф Берглунд оценил дебют россиянина Савелия Коростелева на Кубке мира. Об этом сообщает SVT.

Швед назвал россиянина действительно хорошим лыжником. «Вероятно, он способен на лучшие результаты», — добавил Берглунд.

Ранее дебют Коростелева оценила его мать — призер чемпионата мира и Олимпиады Наталья Коростелева. Она отметила, что никто не ожидал от лыжника ничего сверхъестественного.

Коростелев дебютировал на Кубке мира на этапе в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Россиянин не прошел в финал спринта, занял 25-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем, но получил четыре квоты для выступления на зимних Олимпийских играх-2026.

