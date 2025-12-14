Мать российского лыжника Коростелева оценила его дебют на Кубке мира

Мать Коростелева Наталья: Никто ничего сверхъестественного от Савелия не ожидал

Призер чемпионата мира и Олимпиады Наталья Коростелева, мать российского лыжника Савелия Коростелева, оценила дебют сына на Кубке мира. Об этом сообщает Sport24.

Она отметила, что никто не ожидал от Коростелева ничего сверхъестественного. «Все понимают, что нас не было на мировой арене три года и это для нас непонятный уровень», — заявила Коростелева.

Бывшая спортсменка выразила надежду, что от старта к старту результаты сына будут расти. «Дальше Савелий планирует поехать на "Тур де Ски" в Италию», — добавила она.

Коростелев дебютировал на Кубке мира на этапе в Давосе, который прошел 13 и 14 декабря. Россиянин не прошел в финал спринта, занял 25-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем, но получил четыре квоты для выступления на зимних Олимпийских играх-2026.