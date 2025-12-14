Реклама

13:47, 14 декабря 2025Спорт

Российский лыжник Коростелев получил еще три олимпийские квоты

Лыжник Коростелев выполнил олимпийский норматив для дистанционных гонок
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев получил еще три олимпийские квоты на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом сообщает Sports.ru.

Коростелев занял 25-е место в гонке с раздельным стартом свободным стилем и выполнил норматив для дистанционных гонок на Олимпиаде: гонки с раздельным стартом, скиатлона и марафона. Таким образом, он получит право принять участие в этих дисциплинах на Играх-2026.

13 декабря Коростелев и другая российская лыжница Дарья Непряева завоевали квоты для участия в предстоящей Олимпиаде. Они не прошли в топ-30 спринта, вылетев в квалификации, но получили необходимые Международной федерации лыжного спорта (FIS) баллы.

10 декабря FIS допустила Коростелева и Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Олимпийские игры 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

