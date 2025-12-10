Реклама

13:45, 10 декабря 2025Спорт

FIS опубликовала список получивших нейтральный статус россиян

Таталина, Непряева и Коростелев получили от FIS нейтральный статус
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) на своем сайте опубликовала список из девяти атлетов, допущенных до международных турниров в нейтральном статусе.

Среди них трое россиян: фристайлистка Анастасия Таталина, а также выступающие в лыжных гонках Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Еще шесть спортсменов из списка представляют Белоруссию.

Ранее спортивный директор FIS Сандра Шпиц раскрыла число россиян, которые могут быть допущены до турниров под эгидой ассоциации. По ее словам, речь идет о «паре человек».

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к турнирам.

