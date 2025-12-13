Реклама

16:58, 13 декабря 2025Спорт

Российские лыжники завоевали квоты для участия в Олимпиаде

Российские лыжники Непряева и Коростелев выполнили олимпийский норматив
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Непряева

Дарья Непряева. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выполнили олимпийский норматив на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отечественные спортсмены не прошли в топ-30 спринта, вылетев в квалификации, но получили необходимые Международной федерации лыжного спорта (FIS) баллы. Оба лыжника соревнуются под нейтральным статусом от FIS.​

10 декабря FIS допустила Коростелева и Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

