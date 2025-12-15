Реклама

Экономика
15:13, 15 декабря 2025Экономика

Синоптики назвали срок ухода зимы из Москвы

Гидрометцентр: В Москве начнет теплеть 16 декабря
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Зима, совпавшая с прошедшими выходными, собирается покинуть Москву. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России в Telegram-канале.

Потепление придет в столичный регион с восстановившимся воздушным потоком из северных районов Атлантики. Теплый атмосферный фронт придет в ночь на вторник, 16 декабря. Его наступление ожидается с северо-запада.

Начнутся осадки в виде снега, которые впоследствии перейдут в мокрый снег. По области местами прогнозируется налипание мокрого снега. К утру в столице потеплеет до минус 2 градусов. Местами возможны замерзающие осадки и образование гололеда, налипание мокрого снега.

В последующие дни температура будет находиться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов ночью и от минус 2 до плюс 3 градусов днем. В среду и четверг, 17 и 18 декабря, облачно с небольшими осадками. В пятницу и субботу, 19 и 20 декабря, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что понедельник, 15 декабря, станет заключительным морозным днем на этой неделе. Столбики термометров в этот день покажут минус четыре-шесть градусов.

