Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

Собянин: Система ПВО за час сбила два летевших на Москву беспилотника ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) за последний час сбила два летевших на Москву беспилотника. О продолжающейся атаке на город сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

В 9:41 появилось сообщение о том, что была отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Спустя 20 минут Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Ранее утром в понедельник, 15 декабря, сообщалось о трех беспилотниках, летевших на столицу. Их также сбили средства ПВО.