Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 15 декабря 2025Экономика

В российском городе медсестра решила вернуть проданную квартиру и заявила о невменяемости

В Сочи медсестра заявила о невменяемости, чтобы вернуть проданную квартиру
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Медсестра продала квартиру и решила вернуть ее по «схеме Долиной». О ситуации пишет «Комсомольская правда».

Спор развернулся вокруг однокомнатной квартиры в курортном Сочи. Покупательницей оказалась 51-летняя жительница Новокузнецка, а сделку закрыли в июне за 6,5 миллиона рублей, проведя ее через риелторское агентство. Однако уже после оплаты бывшая хозяйка отказалась освобождать жилье. Ключи она покупательнице не отдала, заявив, что стала жертвой мошенников и продала квартиру против собственной воли. Медсестра сообщила, что планирует подавать в суд, и пройдет экспертизу, чтобы признать себя невменяемой, а сделку недействительной.

Несостоявшаяся покупательница, несогласная терпеть произвол продавца, вскрыла дверь квартиры и обнаружила, что хозяйка и не думала выселяться — все вещи лежали на прежних местах. Тем временем новая собственница продолжает платить по чужим коммунальным счетам. «Как ее допустили до пациентов, если у нее такие проблемы со здоровьем?» — задается вопросом пострадавшая. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Первое судебное заседание по делу о продаже квартиры состоялось 11 декабря. Следующее заседание покупательница ждет в законно приобретенной квартире, набитой вещами бывшей владелицы.

Ранее россиянам дали советы, как минимизировать риски на случай возврата жилья по «схеме Долиной». Покупателю рекомендуют проводить сделку с оценкой недвижимости и проверять, заинтересованы ли в квартире родственники хозяина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Доктор Мясников описал заставивший зашевелиться волосы на голове случай из практики

    В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok