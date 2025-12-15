В российском городе медсестра решила вернуть проданную квартиру и заявила о невменяемости

В Сочи медсестра заявила о невменяемости, чтобы вернуть проданную квартиру

Медсестра продала квартиру и решила вернуть ее по «схеме Долиной». О ситуации пишет «Комсомольская правда».

Спор развернулся вокруг однокомнатной квартиры в курортном Сочи. Покупательницей оказалась 51-летняя жительница Новокузнецка, а сделку закрыли в июне за 6,5 миллиона рублей, проведя ее через риелторское агентство. Однако уже после оплаты бывшая хозяйка отказалась освобождать жилье. Ключи она покупательнице не отдала, заявив, что стала жертвой мошенников и продала квартиру против собственной воли. Медсестра сообщила, что планирует подавать в суд, и пройдет экспертизу, чтобы признать себя невменяемой, а сделку недействительной.

Несостоявшаяся покупательница, несогласная терпеть произвол продавца, вскрыла дверь квартиры и обнаружила, что хозяйка и не думала выселяться — все вещи лежали на прежних местах. Тем временем новая собственница продолжает платить по чужим коммунальным счетам. «Как ее допустили до пациентов, если у нее такие проблемы со здоровьем?» — задается вопросом пострадавшая. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Первое судебное заседание по делу о продаже квартиры состоялось 11 декабря. Следующее заседание покупательница ждет в законно приобретенной квартире, набитой вещами бывшей владелицы.

Ранее россиянам дали советы, как минимизировать риски на случай возврата жилья по «схеме Долиной». Покупателю рекомендуют проводить сделку с оценкой недвижимости и проверять, заинтересованы ли в квартире родственники хозяина.