Спецпредставитель Путина высказался о суде против Euroclear

Дмитриев: ЦБ выиграет суд против Euroclear

Спецпредставитель президента России Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал исковое заявление Центробанка (ЦБ) к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Свое мнение он выразил в социальной сети Х.

«Паникующие бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия ЦБ РФ незаконно, подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех», — написал он.

Глава РФПИ заверил, что Россия выиграет в суде и вернет свои активы.

12 декабря стало известно, что Банк России подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков. Причиной такого шага ведомство назвало незаконные действия депозитария, а именно: лишение ЦБ возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами и планы Еврокомиссии использовать активы Банка России без его согласия. Сумма требований Центробанка РФ оказалась четырнадцатизначной, составив 18 172 971 903 836 рублей.

Ранее Дмитриев предрек последствия для ЕС за бессрочную заморозку российских активов. По его мнению, бессрочная заморозка российских активов нанесет Евросоюзу катастрофический ущерб и приведет к серьезнейшим последствиям.