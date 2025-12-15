Реклама

12:04, 15 декабря 2025Экономика

Стали известны новые подробности о продаже квартиры Долиной

Долина после продажи квартиры Лурье просила оставить ей пианино и стул к нему
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина, когда продавала квартиру Полине Лурье, просила оставить ей пианино и стул к нему. Новые подробности о сделке раскрыла адвокат покупательницы Светлана Свириденко, пишет РИА Новости.

«Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю», — отметила юрист. Сначала певица собиралась оставить всю технику и мебель, а потом скорректировала предложение, сказав, что заберет пианино и стул.

Свириденко подчеркнула, что такое поведение артистки говорило о ее вменяемости в момент заключения сделки.

Ранее стало известно, что Лариса Долина перенесла дату заключения договора с Полиной Лурье на 10 дней вперед. Сообщалось, что по инициативе Долиной было составлено дополнительное соглашение, согласно которому срок заключения основного договора купли-продажи перенесли с 10 на 20 июня 2024 года. Отмечалось, что квартира была зарегистрирована в Росреестре как собственность Лурье 24 июня 2024 года.

