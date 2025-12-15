Реклама

22:22, 15 декабря 2025Культура

Стали известны подробности убийства режиссера «Мизери»

Режиссера Роба Райнера и его супругу зарезал кто-то из близких родственников
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Убить режиссера Роба Райнера мог сын во время семейной ссоры. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По информации портала, «один из членов семьи» перерезал горло Робу и Мишель Райнер в их особняке в Лос-Анджелесе. Одна из дочерей пары якобы указала на возможного виновника преступления и заявила об этом полиции. Источники считают, что на родителей мог напасть сын Райнеров Ник.

Известно, что мужчина был задержан, но в качестве кого он был доставлен в участок, неизвестно. На протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью, в последние годы был бездомным.

Ранее стало известно, что культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде.

