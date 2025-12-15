Стали известны подробности убийства режиссера «Мизери»

Режиссера Роба Райнера и его супругу зарезал кто-то из близких родственников

Убить режиссера Роба Райнера мог сын во время семейной ссоры. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По информации портала, «один из членов семьи» перерезал горло Робу и Мишель Райнер в их особняке в Лос-Анджелесе. Одна из дочерей пары якобы указала на возможного виновника преступления и заявила об этом полиции. Источники считают, что на родителей мог напасть сын Райнеров Ник.

Известно, что мужчина был задержан, но в качестве кого он был доставлен в участок, неизвестно. На протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью, в последние годы был бездомным.

Ранее стало известно, что культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде.