Стало известно о потерянном ЦРУ в Гималаях плутониевом генераторе

NYT: ЦРУ в 1965 году потеряло в Гималаях плутониевый генератор

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1965 году потеряло в Гималаях плутониевый генератор. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что он использовался в секретной операции по слежке за Китаем.

Газета подчеркнула, что операцию организовали после первых ядерных испытаний Китая в 1964 году. Альпинисты из США и Индии, отобранные ЦРУ, должны были установить на вершине Нанда-Деви оборудование для перехвата сигналов, включая портативный генератор SNAP-19C на радиоактивном топливе.

Экспедиция почти добралась до пика, однако из-за резкого ухудшения погоды вынуждена была срочно спускаться. Оборудование решили спрятать на ледяном выступе.

В 1966 году, когда альпинисты вернулись, генератор, содержавший изотопы плутония, найти не удалось. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

