01:05, 15 декабря 2025Мир

Стало известно о потерянном ЦРУ в Гималаях плутониевом генераторе

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Li Jian / XinHua / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1965 году потеряло в Гималаях плутониевый генератор. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Уточняется, что он использовался в секретной операции по слежке за Китаем.

Газета подчеркнула, что операцию организовали после первых ядерных испытаний Китая в 1964 году. Альпинисты из США и Индии, отобранные ЦРУ, должны были установить на вершине Нанда-Деви оборудование для перехвата сигналов, включая портативный генератор SNAP-19C на радиоактивном топливе.

Экспедиция почти добралась до пика, однако из-за резкого ухудшения погоды вынуждена была срочно спускаться. Оборудование решили спрятать на ледяном выступе.

В 1966 году, когда альпинисты вернулись, генератор, содержавший изотопы плутония, найти не удалось. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин рассказал, что между службами разведки России и США есть контакт.

