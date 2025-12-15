Реклама

Стало известно об одной проблеме жителей Одессы

На Украине сообщили о продолжающихся проблемах с обеспечением Одессы водой
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одессе на юге Украины сохраняются проблемы с обеспечением жителей города водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Одессе продолжаются проблемы с водой после массированных ударов по энергетике на выходных», — говорится в сообщении.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что во всех районах города были размещены цистерны с водой. Они были доставлены, чтобы одесситы могли набрать воды для своих нужд.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что большая часть Одессы останется без света как минимум на три дня. Это произошло из-за ударов по энергообъектам. По прогнозам, их ремонт будет продолжаться до 16 декабря.

