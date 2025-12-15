Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 15 декабря 2025Мир

Турция сообщила о сбитом БПЛА над Черным морем

В Минобороны Турции заявили о сбитом БПЛА над Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В Минобороны Турции заявили о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над Черным морем. Сообщение опубликовано в соцсети X.

Как заявили в ведомстве, военные увидели «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над морем и взяли ее под наблюдение при помощи самолета F-16, который выделил НАТО.

Позднее объект был опознан как беспилотный летательный аппарат, который потерял управление. Он был нейтрализован в безопасном районе вне границ жилой застройки.

Ранее МИД Турции после удара Вооруженных сил (ВС) России по судну в Черноморске Одесской области призвал завершить конфликт на Украине. В МИД подчеркнули, что произошедшее «подтверждает обоснованность ранее выраженных опасений».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    По подозрению в убийстве американского режиссера задержали его сына

    Украину обвинили в искажении данных о ситуации на фронте

    Знаменитый актер дожил до 100 лет и поделился секретом долголетия

    Турция сообщила о сбитом БПЛА над Черным морем

    Капитан ВСУ умер из-за алкоголизма и ожирения

    Врач назвал «идеальный вариант» алкоголя за новогодним столом

    Мерц высказался о сроках заморозки российских активов в Европе

    Дети накачали раненого отца-ветерана СВО и обокрали его в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok