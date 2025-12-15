Турция сообщила о сбитом БПЛА над Черным морем

В Минобороны Турции заявили о сбитом БПЛА над Черным морем

В Минобороны Турции заявили о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над Черным морем. Сообщение опубликовано в соцсети X.

Как заявили в ведомстве, военные увидели «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над морем и взяли ее под наблюдение при помощи самолета F-16, который выделил НАТО.

Позднее объект был опознан как беспилотный летательный аппарат, который потерял управление. Он был нейтрализован в безопасном районе вне границ жилой застройки.

Ранее МИД Турции после удара Вооруженных сил (ВС) России по судну в Черноморске Одесской области призвал завершить конфликт на Украине. В МИД подчеркнули, что произошедшее «подтверждает обоснованность ранее выраженных опасений».