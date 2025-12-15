Украине предрекли «катастрофический сигнал» от ЕС в одном случае

Politico: Дальнейшее разобщение ЕС пошлет катастрофический сигнал Украине

Если разобщенность стран Европейского союза (ЕС) по мирному урегулированию конфликта на Украине усилится на этой неделе, то это станет «катастрофическим сигналом» для Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на мнение одного европейского чиновника.

«Дальнейшее разобщение Европы на этой неделе пошлет "катастрофический сигнал Украине"», — сказал собеседник издания.

При этом, по мнению европейского чиновника, такой исход ударил бы не только по Киеву, но и по самому Евросоюзу. «Справедливо будет сказать и то, что Европа тогда потерпит крах», — добавил он.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС в ближайшую неделю попытается доказать президенту США Дональду Трампу, что организация не бесполезна. В частности, объединение рассчитывает продемонстрировать свою состоятельность за счет самостоятельной организации помощи Украине без участия США. Еще одним направлением работы, по данным агентства, станет расширение торговых связей с Южной Америкой.