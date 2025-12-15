Реклама

21:23, 15 декабря 2025Бывший СССР

Украину обвинили в искажении данных о ситуации на фронте

РИА Новости: Украина искажает данные об обстановке на фронте ради плана США
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина вводит в заблуждение международную общественность насчет обстановки на линии боевого соприкосновения ради своей выгоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Объединенной группировке войск.

Известно, что Украина искажает данные об обстановке на фронте, чтобы добиться нужных условий в плане США по урегулированию конфликта.

«Для усиления давления на администрацию Белого дома в интересах внесения в мирный план Дональда Трампа выгодных корректировок киевский режим вводит в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на линии боевого соприкосновения», — сообщил информатор.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию из-за российского наступления. По его словам, в отдельные дни число боестолкновений достигает 300, что является рекордом с начала спецоперации на Украине.

