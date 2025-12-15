Реклама

Культура
21:50, 15 декабря 2025Культура

Умер заслуженный артист России Хупсергенов

Заслуженный артист России Алибек Хупсергенов ушел из жизни в возрасте 69 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: Заур Жириков / YouTube

Заслуженный артист России, ведущий вокалист Музыкального театра Кабардино-Балкарии Алибек Хупсергенов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Уход Хупсергенова — невосполнимая потеря для театрального и музыкального искусства республики. Его творческое наследие навсегда останется в памяти коллег и зрителей», — говорится в некрологе учреждения культуры.

Известно, что всю свою карьеру он провел в родном театре, став одним из ведущих оперных певцов местной сцены. Он исполнил множество значимых партий в операх и ведущих ролей в музыкальных спектаклях.

Ранее стало известно, что народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова скончалась в возрасте 76 лет.

