Умер заслуженный артист России Хупсергенов

Заслуженный артист России Алибек Хупсергенов ушел из жизни в возрасте 69 лет

Заслуженный артист России, ведущий вокалист Музыкального театра Кабардино-Балкарии Алибек Хупсергенов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Уход Хупсергенова — невосполнимая потеря для театрального и музыкального искусства республики. Его творческое наследие навсегда останется в памяти коллег и зрителей», — говорится в некрологе учреждения культуры.

Известно, что всю свою карьеру он провел в родном театре, став одним из ведущих оперных певцов местной сцены. Он исполнил множество значимых партий в операх и ведущих ролей в музыкальных спектаклях.

