Умерла актриса Ирина Андрианова

Народная артистка РФ Ирина Андрианова скончалась в возрасте 76 лет

Народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова скончалась в возрасте 76 лет. Об этом заявила пресс-служба театра.

В публикации сообщается, что актриса умерла из-за продолжительной болезни.

«Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой», — говорится в публикации театра.

Дата и место прощания с народной артисткой России будут объявлены позже.

Ирина Андрианова родилась 19 октября 1949 года в городе Люберцы Московской области. С 1971 по 1974 год она служила в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, а с 1974-го числилась актрисой Тверского академического театра драмы. В 1986 году Андриановой присвоили звание заслуженной артистки России, а в 2002-м — народной артистки России.

