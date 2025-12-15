Реклама

15:04, 15 декабря 2025Культура

Умерла актриса Ирина Андрианова

Народная артистка РФ Ирина Андрианова скончалась в возрасте 76 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Сельский детектив. Убийство на Ивана Купалу»

Народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова скончалась в возрасте 76 лет. Об этом заявила пресс-служба театра.

В публикации сообщается, что актриса умерла из-за продолжительной болезни.

«Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой», — говорится в публикации театра.

Дата и место прощания с народной артисткой России будут объявлены позже.

Ирина Андрианова родилась 19 октября 1949 года в городе Люберцы Московской области. С 1971 по 1974 год она служила в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, а с 1974-го числилась актрисой Тверского академического театра драмы. В 1986 году Андриановой присвоили звание заслуженной артистки России, а в 2002-м — народной артистки России.

Ранее стало известно о смерти советского и российского пианиста, композитора, актера и телеведущего Левона Оганезова. Музыкант скончался на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание с народным артистом России пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Оганезова похоронят на кладбище Кенсико.

