В больнице Чечни пациенты под капельницами встали по одной причине и попали на видео

В одной из больниц в Чечне пациенты под капельницами встали по одной причине. Мужчины сделали это в знак уважения, когда в коридоре появился пожилой человек. Случай в клинике попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На представленных кадрах несколько пациентов сидят в креслах. Когда в холл процедурной входит мужчина старше, все как один встают и приветствуют его.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге ветерана войны в Чечне в тапочках выставили на мороз из больницы. Сыновья забрали россиянина, однако спустя неделю мужчины не стало.

Как утверждали медики, в конце ноября бывший военный подписал отказ от оказания услуг и отправился на холод. Сыновья уверены, что отец находился в неадекватном состоянии и его ни в коем случае нельзя было отпускать. В городе полковнику стало плохо, прохожие вызвали ему скорую помощь.