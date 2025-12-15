Вагенкнехт: Идея разместить войска стран Европы на Украине — чистое безумие

Идея разместить войска стран Европы на Украине — чистое безумие. Об этом в эфире телеканала Die Welt заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Европейцы по-прежнему придерживаются мнения, что они хотят разместить [на Украине] войска, даже солдат бундесвера, о чем сейчас постоянно говорят. Это чистое безумие. Это приведет к войне с Россией», — сказала политик.

По ее словам, вопрос размещения войск стран НАТО на территории Украины является ключевым для достижения мира, поскольку Россия выступает против нахождения западных военных близ своих границ.

Ранее Вагенкнехт заявила, что в условиях плачевного положения Украины «плохой мир» для Киева будет лучше бесконечного конфликта.