16:19, 15 декабря 2025Мир

В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

Вагенкнехт заявила, что плохой мир для Украины лучше бесконечного конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинский конфликт близится к концу, несмотря на плачевное положение Киева. Об этом в эфире телеканала Die Welt сообщила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Если бы переговоры велись два года назад или даже три года назад, конечно, заключение мира было бы на намного лучших условиях для Украины. Теперь Украина, вероятно, получит плохой мир», — сказала парламентарий.

По ее мнению, в нынешних реалиях для украинцев «плохой мир все же лучше», чем бесконечный конфликт. При этом, отметила политик, размещение европейских войск на Украине — «чистое безумие». «Это приведет к войне с Россией», — подчеркнула она.

Ранее Вагенкнехт заявила, что полный отказ от российских энергоносителей и выделение крупных сумм в качестве помощи Украине приведут к экономическому упадку Германии и Европы в целом.

