Политик Мема удивился условию Зеленского для завершения конфликта на Украине

Выдвинутое украинским лидером Владимиром Зеленским условие для завершения конфликта вызвало удивление члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите», — написал политик .

По словам Мема, Зеленский хочет получить гарантии по пятой статье НАТО, называя их безопасными, хотя на самом деле эти гарантии подразумевают другое. Он также предрек продолжение конфликта, если вступление в НАТО будет основной просьбой Украины.

Ранее стало известно, что в Европе опасаются разглашать разведданные США из-за попыток сближения американского лидера Дональда Трампа с Россией. Как сообщает Politico, во время выступления на Форуме по безопасности Молдавии польский чиновник обеспокоился обменом разведданными с правительством США из-за страха, что данные могут быть переданы России.