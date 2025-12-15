Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:51, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

В Германии назвали ключевые страны в урегулировании на Украине

BZ: Россия и Китай решат исход встречи в Берлине по урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Результаты переговоров по вопросу урегулирования конфликта на Украине будут зависеть от позиций России и Китая. С таким мнением выступило немецкое издание Berliner Zeitung.

По мнению журналистов, по итогам этих переговоров Европа останется в стороне.

«Главы стран Запада и [президент Украины] Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи», — отмечается в статье.

Автор публикации подчеркнул, что в текущей ситуации Вашингтон и Москва формируют основы безопасности, а Китай является экономико-технологическим центром притяжения.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лавров заявил о генетической тяге европейцев к воровству

    Билли Айлиш поделилась откровенным фото с репетиции

    Стивен Сигал раскрыл подробности премьеры фильма об СВО

    ВСУ массированно атаковали дронами Донецк

    Канцлер Германии сделал заявление об урегулировании на Украине

    Лавров напомнил США о нечистоплотной игре

    Соседу России напомнили о нацистском прошлом

    Лавров назвал самую опасную цель Европы на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok